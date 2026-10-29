Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Kursentwicklung im Fokus

29.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite gab schlussendlich nach.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 26.184,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent tiefer bei 26.201,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.549,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.053,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.286,46 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,607 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 26.797,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24.442,94 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 23.958,47 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 22,25 Prozent auf 1,06 USD), Upbound Group (+ 18,15 Prozent auf 19,98 USD), Textron (+ 11,67 Prozent auf 87,46 USD), JetBlue Airways (+ 7,02 Prozent auf 3,05 USD) und Credit Acceptance (+ 5,67 Prozent auf 575,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-15,02 Prozent auf 22,01 USD), Monro Muffler Brake (-13,99 Prozent auf 12,30 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD) und FormFactor (-11,65 Prozent auf 97,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.983.204 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,657 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net