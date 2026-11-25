S&P 500-Marktbericht

So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 2,49 Prozent tiefer bei 7.021,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,230 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 7.045,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7.201,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.063,54 Punkte, das Tagestief hingegen 6.970,11 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.623,68 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Wert von 7.677,28 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 6.765,88 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,38 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit HP (+ 11,02 Prozent auf 31,02 USD), Charter A (+ 4,20 Prozent auf 141,58 USD), ConAgra Foods (+ 3,85 Prozent auf 15,66 USD), Hershey (+ 3,53 Prozent auf 182,80 USD) und Expand Energy (+ 3,33 Prozent auf 84,78 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-13,56 Prozent auf 67,38 USD), Micron Technology (-12,58 Prozent auf 550,59 USD), Lam Research (-12,11 Prozent auf 172,40 USD), Bloom Energy (-11,86 Prozent auf 137,86 USD) und Lumentum (-11,24 Prozent auf 432,35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.645.252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net