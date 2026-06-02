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S&P 500-Kursentwicklung

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich

05.06.26 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich | finanzen.net

Der S&P 500 verlor am fünften Tag der Woche an Wert.

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Indizes
S&P 500
7.383,7 PKT -200,6 PKT -2,64%
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Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 2,64 Prozent tiefer bei 7.383,74 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,350 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.536,13 Zählern und damit 0,635 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.584,31 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.541,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.368,63 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,62 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 7.259,22 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 6.830,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.939,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,66 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Clorox (+ 5,03 Prozent auf 94,14 USD), Kimberly-Clark (+ 4,84 Prozent auf 99,04 USD), Allstate (+ 4,82 Prozent auf 221,01 USD), Everest Reinsurance Group (+ 4,67 Prozent auf 334,41 USD) und Progressive (+ 4,42 Prozent auf 204,02 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Micron Technology (-13,25 Prozent auf 864,01 USD), IPG Photonics (-12,36 Prozent auf 107,37 USD), Teradyne (-12,03 Prozent auf 357,93 USD), Sandisk (-11,39 Prozent auf 1.559,32 USD) und Intel (-11,28 Prozent auf 99,17 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61.947.419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,472 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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