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Börse New York in Rot: S&P 500 gibt nach

Börse New York in Rot: S&P 500 gibt nach

Der S&P 500 zeigt sich am Dienstag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cadence Design Systems Inc.
271.15 EUR -19.85 EUR -6.82 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
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Howmet Aerospace
219.50 EUR 10.90 EUR 5.23 %
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Moderna Inc
128.32 EUR 4.82 EUR 3.90 %
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NVIDIA Corp.
188.26 EUR -1.80 EUR -0.95 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
166.64 EUR -2.62 EUR -1.55 %
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Palo Alto Networks Inc
309.75 EUR -19.30 EUR -5.87 %
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S&P Global Inc
374.00 EUR -4.90 EUR -1.29 %
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The Mosaic Co
21.50 EUR 1.58 EUR 7.90 %
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Western Union Company
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Indizes
S&P 500
7,631.37 USD -54.77 USD -0.71 %
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Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,66 Prozent auf 7.635,34 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,905 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,611 Prozent leichter bei 7.639,19 Punkten, nach 7.686,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.663,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.626,09 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7.599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.460,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,33 Prozent. 7.816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 6,15 Prozent auf 148,97 USD), S&P Global (+ 4,21 Prozent auf 454,18 USD), Howmet Aerospace (+ 3,75 Prozent auf 254,13 USD), The Mosaic (+ 3,71 Prozent auf 25,02 USD) und Corteva (+ 3,43 Prozent auf 87,53 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cadence Design Systems (-7,10 Prozent auf 314,74 USD), Palo Alto Networks (-6,15 Prozent auf 358,61 USD), Old Dominion Freight Line (-6,02 Prozent auf 187,92 USD), Interactive Brokers Group (-5,82 Prozent auf 91,63 USD) und Coinbase (-5,51 Prozent auf 177,75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.172.479 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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