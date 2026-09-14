Börse New York in Rot: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Index im Fokus

14.09.26 22:32 Uhr

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,48 Prozent schwächer bei 7.619,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,596 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,676 Prozent schwächer bei 7.605,20 Punkten in den Handel, nach 7.656,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.592,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.647,99 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 7.785,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 7.431,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 6.584,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 13,09 Prozent auf 373,94 USD), Gartner (+ 9,73 Prozent auf 197,07 USD), Coinbase (+ 9,24 Prozent auf 191,45 USD), Fortinet (+ 9,04 Prozent auf 170,18 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corning (-13,70 Prozent auf 143,60 USD), Teradyne (-13,30 Prozent auf 329,20 USD), Coherent (-12,73 Prozent auf 266,50 USD), Hewlett Packard Enterprise (-10,76 Prozent auf 55,41 USD) und Skyworks Solutions (-10,29 Prozent auf 79,26 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 33.995.551 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,553 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 13,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net