Börse New York in Rot: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

S&P 500-Performance im Fokus

30.09.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 zeigte sich letztendlich im Minus.

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent auf 7.651,54 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,295 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,273 Prozent höher bei 7.691,78 Punkten, nach 7.670,84 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.651,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.722,88 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7.711,76 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 7.499,36 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 6.688,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,56 Prozent aufwärts. Bei 7.816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell NortonLifeLock (+ 5,61 Prozent auf 22,02 USD), DXC Technology (+ 4,84 Prozent auf 10,83 USD), Synopsys (+ 4,78 Prozent auf 434,94 USD), Under Armour (+ 4,45 Prozent auf 4,46 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 3,90 Prozent auf 63,89 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-8,87 Prozent auf 177,65 USD), CarMax (-6,96 Prozent auf 55,11 USD), Moderna (-5,35 Prozent auf 192,57 USD), AppLovin (-4,98 Prozent auf 290,43 USD) und General Mills (-4,91 Prozent auf 32,16 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42.244.467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,859 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net