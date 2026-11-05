Börse New York in Rot: S&P 500 im freien Fall

Kursentwicklung

05.11.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 stürzt am vierten Tag der Woche ab.

Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 3,93 Prozent auf 7.386,08 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,038 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,122 Prozent auf 7.679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7.688,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.681,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.365,84 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 2,95 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.773,95 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 7.723,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.796,29 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,69 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit AppLovin (+ 29,77 Prozent auf 352,64 USD), CF Industries (+ 8,01 Prozent auf 120,63 USD), Tapestry (+ 6,74 Prozent auf 133,76 USD), Western Union Company (+ 5,54 Prozent auf 6,96 USD) und Motorola Solutions (+ 4,51 Prozent auf 519,40 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Sandisk (-20,10 Prozent auf 828,90 USD), Bloom Energy (-17,08 Prozent auf 166,18 USD), Lumentum (-16,34 Prozent auf 524,32 USD), Everpure A (-16,27 Prozent auf 93,58 USD) und Western Digital (-15,97 Prozent auf 272,11 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30.599.835 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,431 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net