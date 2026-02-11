Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Kursentwicklung

Der S&P 500 zeigt sich heute in Rot.

Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 1,14 Prozent auf 6.862,45 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 54,607 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,334 Prozent auf 6.964,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6.941,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.973,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.854,94 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,792 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.977,27 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 12.11.2025, einen Stand von 6.850,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.051,97 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,058 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. 6.780,13 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit IPG Photonics (+ 27,47 Prozent auf 141,36 USD), Zebra Technologies (+ 14,67 Prozent auf 289,54 USD), Equinix (+ 11,53 Prozent auf 967,52 USD), Akamai (+ 11,45 Prozent auf 105,65 USD) und Motorola Solutions (+ 10,74 Prozent auf 466,36 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen CH Robinson Worldwide (-22,89 Prozent auf 151,39 USD), AppLovin (-18,00 Prozent auf 374,60 USD), Expeditors International of Washington (-16,60 Prozent auf 135,01 USD), Tyler Technologies (-15,40 Prozent auf 287,01 USD) und CBRE Group A (-13,04 Prozent auf 130,00 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16.972.144 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,859 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

