S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 fällt am Dienstagmittag.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 1,43 Prozent tiefer bei 7.310,63 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,199 Prozent tiefer bei 7.401,85 Punkten in den Handel, nach 7.416,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.288,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.415,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der S&P 500 bei 7.659,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7.745,06 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 6.672,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 4,34 Prozent auf 4,21 USD), Reddit (+ 2,40 Prozent auf 95,10 USD), Cerebras Systems (+ 2,26 Prozent auf 103,27 USD), Zimmer Biomet (+ 1,96 Prozent auf 103,40 USD) und Microchip Technology (+ 1,84 Prozent auf 59,72 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Salesforce (-9,58 Prozent auf 194,25 USD), ServiceNow (-7,07 Prozent auf 92,35 USD), Intuit (-6,73 Prozent auf 322,32 USD), Robinhood (-6,33 Prozent auf 67,50 USD) und Datadog A (-5,52 Prozent auf 163,31 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31.438.293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net