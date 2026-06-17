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NYSE-Handel im Blick

Börse New York in Rot: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

17.06.26 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: S&P 500 notiert letztendlich im Minus | finanzen.net

Der S&P 500 zeigte sich am Mittwochabend schwächer.

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Indizes
S&P 500
7.420,1 PKT -91,3 PKT -1,21%
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Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,21 Prozent schwächer bei 7.420,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,445 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,130 Prozent auf 7.521,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7.511,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.402,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.532,17 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 7.408,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.716,09 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 5.982,72 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,19 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 11,55 Prozent auf 61,80 USD), Robinhood (+ 8,78 Prozent auf 105,20 USD), Vertiv (+ 6,00 Prozent auf 317,58 USD), Western Digital (+ 4,56 Prozent auf 712,13 USD) und Applied Materials (+ 4,35 Prozent auf 592,92 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Carvana (-10,25 Prozent auf 62,86 USD), CarMax (-8,98 Prozent auf 47,43 USD), EchoStar A (-7,66 Prozent auf 111,70 USD), Equifax (-7,35 Prozent auf 154,84 USD) und AppLovin (-6,93 Prozent auf 479,49 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.741.048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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