Börse New York in Rot: S&P 500 sackt zum Handelsende ab

Marktbericht

22:32

Mit dem S&P 500 ging es zum Handelsschluss abwärts.

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,881 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,149 Prozent schwächer bei 7.526,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.537,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.478,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.536,06 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der S&P 500 bei 7.383,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.616,85 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 6.229,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cognizant (+ 6,21 Prozent auf 43,94 USD), Occidental Petroleum (+ 5,88 Prozent auf 51,68 USD), Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD), Devon Energy (+ 5,08 Prozent auf 42,41 USD) und Dow (+ 4,79 Prozent auf 28,64 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD), Teradyne (-9,59 Prozent auf 343,11 USD), Generac (-8,54 Prozent auf 235,80 USD), Cerebras Systems (-8,02 Prozent auf 176,61 USD) und Western Digital (-7,86 Prozent auf 532,10 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32.243.752 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net