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S&P 500-Marktbericht

Börse New York in Rot: S&P 500 schlussendlich schwächer

Börse New York in Rot: S&P 500 schlussendlich schwächer

Der S&P 500 verlor am dritten Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
131.30 EUR -6.00 EUR -4.37 %
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Caterpillar Inc.
723.60 EUR -43.40 EUR -5.66 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
12.96 EUR 1.48 EUR 12.94 %
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EMCOR Group Inc.
725.80 EUR 19.40 EUR 2.75 %
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Medtronic PLC
76.62 EUR -0.42 EUR -0.55 %
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Micron Technology Inc.
970.50 EUR 42.10 EUR 4.53 %
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Moderna Inc
173.48 EUR 4.48 EUR 2.65 %
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NRG Energy Inc.
89.00 EUR -3.52 EUR -3.80 %
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NVIDIA Corp.
211.70 EUR -0.70 EUR -0.33 %
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Perrigo Company PLC
12.78 EUR 0.40 EUR 3.23 %
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Teradyne Inc.
384.20 EUR 2.20 EUR 0.58 %
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The Mosaic Co
17.97 EUR -0.66 EUR -3.54 %
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Western Union Company
5.49 EUR 0.02 EUR 0.29 %
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Indizes
S&P 500
7,801.77 USD -17.16 USD -0.22 %
News | Analysen

Letztendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,502 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,452 Prozent auf 7.783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.763,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7.807,02 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,917 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7.718,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.503,85 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 6.714,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,75 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NRG Energy (+ 4,84 Prozent auf 108,61 USD), Moderna (+ 4,81 Prozent auf 196,48 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 1.088,00 USD), Perrigo Company (+ 3,93 Prozent auf 14,55 USD) und Corteva (+ 3,88 Prozent auf 14,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Caterpillar (-5,75 Prozent auf 813,83 USD), EMCOR Group (-4,83 Prozent auf 784,66 USD), Allegion (-4,70 Prozent auf 147,91 USD), The Mosaic (-4,63 Prozent auf 19,97 USD) und Teradyne (-4,31 Prozent auf 411,78 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22.270.294 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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