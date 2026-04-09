Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer

Index-Performance im Blick

Der Handel in New York verläuft am Freitag in ruhigen Bahnen.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 6.817,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,784 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 6.839,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.824,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6.808,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.845,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.781,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.966,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.268,05 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,600 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Organon Company (+ 23,88 Prozent auf 8,56 USD), Super Micro Computer (+ 9,32 Prozent auf 25,39 USD), Coherent (+ 8,90 Prozent auf 309,45 USD), Texas Pacific Land (+ 6,49 Prozent auf 402,49 USD) und Broadcom (+ 5,13 Prozent auf 373,11 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Akamai (-15,24 Prozent auf 92,91 USD), ServiceNow (-8,53 Prozent auf 82,15 USD), Palo Alto Networks (-7,74 Prozent auf 154,07 USD), Datadog A (-4,98 Prozent auf 103,55 USD) und DXC Technology (-4,85 Prozent auf 11,77 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20.399.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,787 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index weist die Perrigo Company-Aktie mit 10,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net