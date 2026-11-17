Marktbericht

Am Dienstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,21 Prozent tiefer bei 7.326,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,199 Prozent schwächer bei 7.401,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.416,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.288,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.415,37 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der S&P 500 bei 7.659,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.745,06 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 6.672,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,83 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 9,80 Prozent auf 4,43 USD), CH Robinson Worldwide (+ 2,49 Prozent auf 138,02 USD), Reddit (+ 2,39 Prozent auf 95,09 USD), Comfort Systems USA (+ 2,34 Prozent auf 1.082,39 USD) und VF (+ 2,28 Prozent auf 20,61 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Salesforce (-7,88 Prozent auf 197,90 USD), ServiceNow (-6,30 Prozent auf 93,11 USD), Robinhood (-5,44 Prozent auf 68,14 USD), Intuit (-5,23 Prozent auf 327,50 USD) und Datadog A (-5,09 Prozent auf 164,07 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40.762.612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net