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Marktbericht

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Verluste

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Verluste

Anleger in New York treten am Dienstag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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AppLovin Corp
344.45 EUR -15.15 EUR -4.21 %
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Broadridge Financial Solutions IncShs
171.50 EUR 1.90 EUR 1.12 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
106.82 EUR 0.40 EUR 0.38 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Global Payments Inc.
90.00 EUR 2.80 EUR 3.21 %
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Lennar Corp.
77.82 EUR -1.24 EUR -1.57 %
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Lumen Technologies Inc Registered Shs
3.92 EUR 0.36 EUR 10.28 %
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NVIDIA Corp.
150.50 EUR -8.86 EUR -5.56 %
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Take Two
201.00 EUR 11.60 EUR 6.12 %
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Twilio Inc (A)
195.15 EUR 14.45 EUR 8.00 %
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Under Armour Inc.
4.64 EUR -0.14 EUR -2.93 %
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Western Union Company
6.22 EUR 0.10 EUR 1.60 %
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Indizes
S&P 500
7,490.44 USD -59.50 USD -0.79 %
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Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,91 Prozent schwächer bei 7.481,59 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,630 Prozent auf 7.502,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7.549,94 Punkten am Vortag.

Bei 7.480,55 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.543,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 7.811,54 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.753,11 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.832,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,09 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 10,42 Prozent auf 4,77 USD), Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,23 USD), Charter A (+ 5,16 Prozent auf 127,45 USD), Global Payments (+ 4,39 Prozent auf 102,06 USD) und Twilio A (+ 4,08 Prozent auf 215,08 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AppLovin (-6,09 Prozent auf 385,04 USD), NVIDIA (-6,01 Prozent auf 167,94 USD), Under Armour (-5,87 Prozent auf 4,97 USD), Under Armour (-5,49 Prozent auf 5,16 USD) und Lennar (-5,22 Prozent auf 86,80 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.701.376 Aktien gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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