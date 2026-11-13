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S&P 500-Performance im Fokus

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Der S&P 500 verzeichnete am Freitag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
484.70 EUR -41.70 EUR -7.92 %
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Apple Inc.
324.95 EUR 3.65 EUR 1.14 %
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Cerebras Systems Inc
108.72 USD 10.97 USD 11.22 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
118.54 EUR -2.82 EUR -2.32 %
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Cisco Inc.
87.08 EUR -4.99 EUR -5.42 %
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Coherent Corp.
208.00 EUR 5.30 EUR 2.61 %
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Dell Technologies
305.80 EUR -31.45 EUR -9.33 %
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Fidelity National Information Services IncShs
25.54 EUR -1.22 EUR -4.56 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Global Payments Inc.
80.00 EUR -10.00 EUR -11.11 %
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NVIDIA Corp.
147.78 EUR -2.56 EUR -1.70 %
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Sandisk Corp
780.00 EUR -60.00 EUR -7.14 %
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STERIS PLC Registered Shs
220.00 EUR -1.40 EUR -0.63 %
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Sysco Corp.
69.58 EUR 0.96 EUR 1.40 %
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Western Union Company
5.97 EUR -0.06 EUR -1.03 %
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Indizes
S&P 500
7,561.67 USD -30.73 USD -0.40 %
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Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,40 Prozent leichter bei 7.561,67 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,794 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,442 Prozent fester bei 7.625,95 Punkten in den Handel, nach 7.592,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.499,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.621,78 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der S&P 500 bei 7.805,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7.798,99 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 6.737,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,25 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Cerebras Systems (+ 11,22 Prozent auf 108,72 USD), Charter A (+ 4,32 Prozent auf 138,39 USD), STERIS (+ 4,29 Prozent auf 264,32 USD), Global Payments (+ 4,21 Prozent auf 91,90 USD) und Fidelity National Information Services (+ 4,16 Prozent auf 29,54 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-8,75 Prozent auf 534,06 USD), Dell Technologies (-7,18 Prozent auf 344,53 USD), Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), Coherent (-6,00 Prozent auf 218,15 USD) und Sandisk (-5,59 Prozent auf 885,01 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 84.885.325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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