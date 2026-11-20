Index im Fokus

Der NASDAQ 100 bricht aktuell massiv ein.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 3,60 Prozent tiefer bei 25.563,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent tiefer bei 26.184,76 Punkten in den Handel, nach 26.517,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.539,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.429,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 7,19 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 29.490,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.213,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.054,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Thomson Reuters (+ 4,02 Prozent auf 104,58 USD), Workday (+ 3,37 Prozent auf 179,20 USD), T-Mobile US (+ 3,06 Prozent auf 167,51 USD), Cintas (+ 2,96 Prozent auf 225,40 USD) und Kraft Heinz Company (+ 2,85 Prozent auf 25,63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sandisk (-89,34 Prozent auf 80,53 USD), Astera Labs (-12,76 Prozent auf 184,61 USD), Western Digital (-12,62 Prozent auf 259,34 USD), Micron Technology (-12,55 Prozent auf 603,82 USD) und Seagate Technology (-11,94 Prozent auf 459,16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42.055.664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,661 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net