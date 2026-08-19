Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

NYSE-Handel im Blick

20.08.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich derzeit im Minus.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 7.677,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,372 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,336 Prozent tiefer bei 7.682,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.671,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.699,96 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.443,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7.432,97 Punkten gehandelt. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 6.395,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,95 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Deere (+ 9,44 Prozent auf 635,44 USD), Coinbase (+ 7,01 Prozent auf 171,44 USD), Illumina (+ 5,90 Prozent auf 217,09 USD), CF Industries (+ 5,84 Prozent auf 125,97 USD) und Texas Pacific Land (+ 5,15 Prozent auf 392,41 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Advance Auto Parts (-24,08 Prozent auf 42,65 USD), Moderna (-19,45 Prozent auf 140,47 USD), Walmart (-9,80 Prozent auf 103,10 USD), Norwegian Cruise Line (-5,07 Prozent auf 16,46 USD) und CoStar Group (-4,92 Prozent auf 32,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der Walmart-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 10.778.168 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net