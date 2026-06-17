Börse New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Plus

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2,20 Prozent im Plus bei 30.323,95 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,99 Prozent auf 30.261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29.670,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.354,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.089,35 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,112 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28.994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 24.425,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.719,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 10,82 Prozent auf 320,87 USD), Enphase Energy (+ 8,77 Prozent auf 51,97 USD), Intel (+ 8,34 Prozent auf 131,20 USD), KLA-Tencor (+ 7,73 Prozent auf 257,19 USD) und Micron Technology (+ 7,63 Prozent auf 1.122,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Cognizant (-9,79 Prozent auf 44,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,48 Prozent auf 110,18 USD), Palantir (-3,43 Prozent auf 126,15 USD), Datadog A (-3,13 Prozent auf 219,54 USD) und AppLovin (-3,01 Prozent auf 465,06 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.741.805 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net