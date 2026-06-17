DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9700 -2,0%Nas26.368 +1,3%Bitcoin54.595 -2,5%Euro1,1467 -0,3%Öl77,59 -1,4%Gold4.225 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX letztlich höher - über 25.000 Punkten -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Börse New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Plus

18.06.26 18:00 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
401,30 EUR -17,55 EUR -4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
42,30 EUR -1,44 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
187,60 EUR -12,40 EUR -6,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
42,79 EUR -0,08 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
115,90 EUR 7,86 EUR 7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
222,80 EUR 14,70 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,98 EUR -0,30 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
283,40 EUR 26,70 EUR 10,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
984,80 EUR 77,20 EUR 8,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
181,66 EUR 3,66 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
111,50 EUR -4,04 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
97,49 EUR -4,01 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30.365,7 PKT 694,7 PKT 2,34%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2,20 Prozent im Plus bei 30.323,95 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,99 Prozent auf 30.261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29.670,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.354,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.089,35 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,112 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28.994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 24.425,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.719,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 10,82 Prozent auf 320,87 USD), Enphase Energy (+ 8,77 Prozent auf 51,97 USD), Intel (+ 8,34 Prozent auf 131,20 USD), KLA-Tencor (+ 7,73 Prozent auf 257,19 USD) und Micron Technology (+ 7,63 Prozent auf 1.122,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Cognizant (-9,79 Prozent auf 44,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,48 Prozent auf 110,18 USD), Palantir (-3,43 Prozent auf 126,15 USD), Datadog A (-3,13 Prozent auf 219,54 USD) und AppLovin (-3,01 Prozent auf 465,06 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.741.805 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen