Börse New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 notiert am Montagmittag im Minus.

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,50 Prozent leichter bei 30.254,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,407 Prozent auf 30.529,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30.406,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30.234,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.642,57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.481,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.898,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21.626,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 20,03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 5,57 Prozent auf 2.306,41 USD), Micron Technology (+ 4,17 Prozent auf 1.181,25 USD), NXP Semiconductors (+ 4,13 Prozent auf 326,21 USD), Intel (+ 3,26 Prozent auf 138,36 USD) und Microchip Technology (+ 3,12 Prozent auf 102,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CoreWeave (-6,98 Prozent auf 109,72 USD), Rocket Lab (-6,92 Prozent auf 99,82 USD), Arm (-6,51 Prozent auf 410,84 USD), Alphabet C (ex Google) (-5,83 Prozent auf 346,05 USD) und Alphabet A (ex Google) (-5,73 Prozent auf 346,96 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 9.903.573 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,452 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net