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Marktbericht

Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Der NASDAQ 100 zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
376.55 EUR 24.35 EUR 6.91 %
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Automatic Data Processing Inc.
262.35 EUR -0.60 EUR -0.23 %
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Baker Hughes Inc.
49.78 EUR -0.54 EUR -1.08 %
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CoreWeave
54.50 EUR 0.90 EUR 1.68 %
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CrowdStrike
238.00 EUR -3.35 EUR -1.39 %
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Fortinet Inc
159.48 EUR -6.68 EUR -4.02 %
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GE HealthCare Technologies
68.49 EUR 5.42 EUR 8.59 %
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Kraft Heinz Company
21.44 EUR -0.20 EUR -0.92 %
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Lam Research Corp.
228.75 EUR 13.80 EUR 6.42 %
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Micron Technology Inc.
877.30 EUR 39.60 EUR 4.73 %
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NVIDIA Corp.
192.52 EUR -3.10 EUR -1.58 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
164.08 EUR 1.44 EUR 0.89 %
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Sandisk Corp
1,250.00 EUR 80.00 EUR 6.84 %
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SpaceX
129.80 EUR -4.62 EUR -3.44 %
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Teradyne Inc.
283.45 EUR -6.75 EUR -2.33 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,752.69 USD 101.25 USD 0.34 %
News | Analysen

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,35 Prozent aufwärts auf 29.753,74 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 29.732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 29.651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 29.848,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.618,42 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,42 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 28.09.2026, mit 30.276,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27.763,13 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 26.012,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 18,04 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell GE HealthCare Technologies (+ 7,33 Prozent auf 76,32 USD), Sandisk (+ 6,97 Prozent auf 1.395,84 USD), Lam Research (+ 6,20 Prozent auf 255,78 USD), Applied Materials (+ 5,89 Prozent auf 419,24 USD) und CoreWeave (+ 5,61 Prozent auf 62,91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-6,94 Prozent auf 174,05 USD), Baker Hughes (-6,00 Prozent auf 55,46 USD), Fortinet (-3,65 Prozent auf 178,25 USD), Teradyne (-3,08 Prozent auf 313,72 USD) und Automatic Data Processing (-3,04 Prozent auf 284,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.541.606 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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