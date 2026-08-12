Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100 im Fokus

12.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 gewinnt aktuell an Wert.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 29.807,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 29.875,18 Punkten, nach 29.525,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.881,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.715,88 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.825,11 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 29.064,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.839,20 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,25 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 28,34 Prozent auf 247,99 USD), CoreWeave (+ 19,19 Prozent auf 107,65 USD), Lumentum (+ 16,03 Prozent auf 952,11 USD), SpaceX (+ 9,06 Prozent auf 145,37 USD) und Sandisk (+ 8,24 Prozent auf 1.375,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-5,35 Prozent auf 602,27 USD), Workday (-4,16 Prozent auf 173,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,46 Prozent auf 578,41 USD), MercadoLibre (-3,32 Prozent auf 1.875,53 USD) und Adobe (-2,98 Prozent auf 255,85 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19.569.030 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,564 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net