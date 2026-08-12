DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.042 +0,1%Euro 1,1527 +0,0%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.412 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100 im Fokus

Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 gewinnt aktuell an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
221.80 EUR -8.45 EUR -3.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
541.60 EUR 0.60 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
21.96 EUR 0.05 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
92.49 EUR 17.04 EUR 22.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
192.76 EUR 1.08 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.06 EUR -0.41 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
804.90 EUR 99.40 EUR 14.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1,675.00 EUR 13.40 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
504.20 EUR -21.20 EUR -4.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
221.40 EUR 53.80 EUR 32.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.56 EUR 4.70 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,180.00 EUR 80.00 EUR 7.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
126.50 EUR 11.64 EUR 10.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
151.00 EUR -6.80 EUR -4.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,742.60 USD 217.13 USD 0.74 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 29.807,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 29.875,18 Punkten, nach 29.525,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.881,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.715,88 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.825,11 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 29.064,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.839,20 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,25 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 28,34 Prozent auf 247,99 USD), CoreWeave (+ 19,19 Prozent auf 107,65 USD), Lumentum (+ 16,03 Prozent auf 952,11 USD), SpaceX (+ 9,06 Prozent auf 145,37 USD) und Sandisk (+ 8,24 Prozent auf 1.375,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-5,35 Prozent auf 602,27 USD), Workday (-4,16 Prozent auf 173,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,46 Prozent auf 578,41 USD), MercadoLibre (-3,32 Prozent auf 1.875,53 USD) und Adobe (-2,98 Prozent auf 255,85 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19.569.030 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,564 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG