Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

NASDAQ 100-Entwicklung

Anleger in New York treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 27.008,88 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,16 Prozent auf 26.988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27.305,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.877,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.115,77 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 23.132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26.022,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19.427,29 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,15 Prozent zu. Bei 27.315,23 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Keurig Dr Pepper (+ 3,53 Prozent auf 29,15 USD), Workday (+ 3,51 Prozent auf 121,97 USD), Intuit (+ 3,01 Prozent auf 401,65 USD), Verisk Analytics A (+ 2,28 Prozent auf 178,88 USD) und Adobe (+ 2,24 Prozent auf 244,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-7,55 Prozent auf 199,59 USD), Paccar (-6,42 Prozent auf 119,04 USD), Applied Materials (-5,44 Prozent auf 382,84 USD), Cadence Design Systems (-5,07 Prozent auf 319,48 USD) und Broadcom (-4,84 Prozent auf 397,95 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.006.965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,327 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net