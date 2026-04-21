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Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag stärker

22.04.26 20:02 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag stärker | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Mittwoch aufwärts.

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NASDAQ 100
26.842,8 PKT 363,3 PKT 1,37%
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Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,50 Prozent stärker bei 26.877,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,893 Prozent auf 26.715,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26.479,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.896,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.662,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,808 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23.898,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.518,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18.276,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.896,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 10,62 Prozent auf 194,13 USD), Micron Technology (+ 8,11 Prozent auf 485,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,95 Prozent auf 177,00 USD), Intuitive Surgical (+ 7,48 Prozent auf 485,03 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,63 Prozent auf 300,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Booking (-6,01 Prozent auf 179,39 USD), T-Mobile US (-3,60 Prozent auf 188,35 USD), Cognizant (-3,49 Prozent auf 58,34 USD), lululemon athletica (-2,42 Prozent auf 162,67 USD) und Workday (-2,31 Prozent auf 126,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.980.813 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Mit 7,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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