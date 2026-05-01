Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Montagabend Verluste.

Am Montag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 27.651,82 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,076 Prozent stärker bei 27.731,34 Punkten in den Handel, nach 27.710,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27.822,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.504,09 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.045,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24.891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 20.102,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.822,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 6,31 Prozent auf 576,45 USD), eBay (+ 5,05 Prozent auf 109,33 USD), Atlassian (+ 4,82 Prozent auf 93,16 USD), Datadog A (+ 4,38 Prozent auf 146,69 USD) und Constellation Energy (+ 4,30 Prozent auf 321,05 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Old Dominion Freight Line (-6,62 Prozent auf 192,18 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,27 Prozent auf 341,54 USD), QUALCOMM (-4,88 Prozent auf 168,38 USD), Align Technology (-3,93 Prozent auf 171,88 USD) und Enphase Energy (-3,87 Prozent auf 32,54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26.390.024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net