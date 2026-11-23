Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 verzeichnete heute massive Gewinne.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 6,86 Prozent höher bei 26.746,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 7,43 Prozent stärker bei 26.889,29 Punkten in den Handel, nach 25.028,98 Punkten am Vortag.

Bei 26.386,42 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27.018,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28.957,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 29.308,86 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24.239,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Astera Labs (+ 23,16 Prozent auf 222,12 USD), CoreWeave (+ 22,32 Prozent auf 48,33 USD), Nebius (+ 20,28 Prozent auf 97,80 USD) und Micron Technology (+ 19,04 Prozent auf 707,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-8,92 Prozent auf 208,97 USD), Monster Beverage (-2,88 Prozent auf 42,43 USD), Diamondback Energy (-1,45 Prozent auf 173,20 USD), Kraft Heinz Company (-1,14 Prozent auf 25,10 USD) und Comcast (-0,72 Prozent auf 24,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 191.441.158 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 3,39 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net