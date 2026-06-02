Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Ende des Freitagshandels Reißaus

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsende deutlich im Abwärtstrend.

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 4,77 Prozent auf 28.957,60 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent tiefer bei 29.992,37 Punkten, nach 30.407,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28.929,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.051,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28.015,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.020,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der NASDAQ 100 21.547,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,88 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Exelon (+ 2,51 Prozent auf 45,75 USD), Charter A (+ 2,38 Prozent auf 132,12 USD), O Reilly Automotive (+ 2,18 Prozent auf 90,33 USD), Comcast (+ 2,10 Prozent auf 23,82 USD) und Marriott (+ 1,87 Prozent auf 392,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-18,01 Prozent auf 56,07 USD), Marvell Technology (-16,74 Prozent auf 263,47 USD), Micron Technology (-13,25 Prozent auf 864,01 USD), Arm (-12,84 Prozent auf 342,93 USD) und Intel (-11,28 Prozent auf 99,17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 61.947.419 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net