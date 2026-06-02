DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 -0,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin53.493 -2,7%Euro1,1522 -0,8%Öl92,87 -2,6%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
KI-Blase vor dem Platzen? Diese vier Gefahren bedrohen den Mega-Boom KI-Blase vor dem Platzen? Diese vier Gefahren bedrohen den Mega-Boom
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Kursverlauf

Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Ende des Freitagshandels Reißaus

05.06.26 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Ende des Freitagshandels Reißaus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsende deutlich im Abwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
298,50 EUR -32,50 EUR -9,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
114,58 EUR 5,10 EUR 4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
20,55 EUR 0,62 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
49,00 EUR -8,70 EUR -15,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
38,20 EUR -0,30 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
85,81 EUR -7,83 EUR -8,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,55 EUR 0,18 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marriott Inc.
329,35 EUR 2,65 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
234,20 EUR -38,30 EUR -14,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
761,50 EUR -120,50 EUR -13,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
178,94 EUR -10,04 EUR -5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
O Reilly Automotive Inc
78,15 EUR 2,67 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
102,66 EUR -6,52 EUR -5,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,30 EUR 0,18 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.957,6 PKT -1.450,2 PKT -4,77%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 4,77 Prozent auf 28.957,60 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent tiefer bei 29.992,37 Punkten, nach 30.407,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28.929,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.051,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28.015,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.020,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der NASDAQ 100 21.547,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,88 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Exelon (+ 2,51 Prozent auf 45,75 USD), Charter A (+ 2,38 Prozent auf 132,12 USD), O Reilly Automotive (+ 2,18 Prozent auf 90,33 USD), Comcast (+ 2,10 Prozent auf 23,82 USD) und Marriott (+ 1,87 Prozent auf 392,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-18,01 Prozent auf 56,07 USD), Marvell Technology (-16,74 Prozent auf 263,47 USD), Micron Technology (-13,25 Prozent auf 864,01 USD), Arm (-12,84 Prozent auf 342,93 USD) und Intel (-11,28 Prozent auf 99,17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 61.947.419 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen