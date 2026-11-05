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NASDAQ 100 im Blick

Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsstart Reißaus

Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsstart Reißaus

Der NASDAQ 100 befindet sich heute im Sinkflug.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
148.45 EUR 3.40 EUR 2.34 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
365.00 EUR -66.55 EUR -15.42 %
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AppLovin Corp
320.85 EUR 77.70 EUR 31.96 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
167.00 EUR -29.50 EUR -15.01 %
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CrowdStrike
193.80 EUR -21.90 EUR -10.15 %
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Fastenal Co.
46.84 EUR 0.44 EUR 0.94 %
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Kraft Heinz Company
22.74 EUR -0.36 EUR -1.58 %
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MercadoLibre Inc
1,325.00 EUR -240.60 EUR -15.37 %
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Micron Technology Inc.
599.60 EUR -108.20 EUR -15.29 %
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NVIDIA Corp.
163.38 EUR -14.52 EUR -8.16 %
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Paccar Inc.
95.79 EUR 1.39 EUR 1.47 %
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QUALCOMM Inc.
134.40 EUR -13.38 EUR -9.05 %
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Sandisk Corp
750.00 EUR -170.00 EUR -18.48 %
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Take Two
189.30 EUR 2.70 EUR 1.45 %
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Indizes
NASDAQ 100
26,854.70 USD -1,582.47 USD -5.56 %
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Um 15:53 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,35 Prozent auf 27.485,84 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,26 Prozent auf 28.078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28.437,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.078,18 Punkte, das Tagestief hingegen 27.444,39 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 31.076,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.487,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.620,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 30,03 Prozent auf 353,37 USD), Take Two (+ 3,40 Prozent auf 216,00 USD), Fastenal (+ 3,16 Prozent auf 54,89 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,85 Prozent auf 165,67 USD) und Paccar (+ 2,31 Prozent auf 108,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen MercadoLibre (-12,39 Prozent auf 1.524,36 USD), Astera Labs (-11,62 Prozent auf 197,32 USD), Sandisk (-11,32 Prozent auf 920,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,76 Prozent auf 436,20 USD) und QUALCOMM (-10,66 Prozent auf 154,72 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.525.013 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,431 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist mit 4,53 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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