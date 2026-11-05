Börse New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag deutlich

NASDAQ 100-Kursverlauf

05.11.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstag.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 4,91 Prozent schwächer bei 27.041,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,26 Prozent auf 28.078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28.437,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28.078,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.617,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 5,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 31.076,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.487,79 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25.620,03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,28 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Costco Wholesale (+ 2,74 Prozent auf 1.075,19 USD), Fastenal (+ 2,59 Prozent auf 54,59 USD), Paychex (+ 2,33 Prozent auf 121,48 USD) und Autodesk (+ 2,17 Prozent auf 275,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Astera Labs (-16,20 Prozent auf 187,11 USD), Nebius (-15,06 Prozent auf 120,21 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD) und Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.910.664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net