DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.392 -1,8%Euro1,1870 -0,1%Öl67,55 -3,0%Gold4.919 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
NASDAQ 100-Marktbericht

Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

12.02.26 22:33 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 sank letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Electric Power Co. Inc.
103,00 EUR 1,50 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
308,50 EUR -79,00 EUR -20,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
62,91 EUR -9,25 EUR -12,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
55,09 EUR -7,22 EUR -11,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
33,05 EUR -0,54 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
107,94 EUR 2,38 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
37,00 EUR -3,34 EUR -8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
37,19 EUR -0,10 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,20 EUR -0,60 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,66 EUR -0,45 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,50 EUR -3,48 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
102,90 EUR -2,15 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
145,55 EUR 3,85 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
113,20 EUR 4,52 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.687,6 PKT -513,7 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 25.261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.201,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.310,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.643,73 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.787,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 12.11.2025, mit 25.517,33 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.719,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Bei 26.165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24.455,40 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Exelon (+ 6,97 Prozent auf 47,55 USD), Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), American Electric Power (+ 3,42 Prozent auf 126,43 USD), Verisk Analytics A (+ 3,01 Prozent auf 179,00 USD) und Dollar Tree (+ 2,74 Prozent auf 128,43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-19,68 Prozent auf 366,91 USD), Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Enphase Energy (-8,48 Prozent auf 44,14 USD), Cognizant (-7,16 Prozent auf 65,83 USD) und Copart (-7,06 Prozent auf 36,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Electric Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Electric Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Electric Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen