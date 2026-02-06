Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 sank letztendlich.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 25.261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.201,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.310,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.643,73 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.787,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 12.11.2025, mit 25.517,33 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.719,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Bei 26.165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24.455,40 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Exelon (+ 6,97 Prozent auf 47,55 USD), Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), American Electric Power (+ 3,42 Prozent auf 126,43 USD), Verisk Analytics A (+ 3,01 Prozent auf 179,00 USD) und Dollar Tree (+ 2,74 Prozent auf 128,43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-19,68 Prozent auf 366,91 USD), Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Enphase Energy (-8,48 Prozent auf 44,14 USD), Cognizant (-7,16 Prozent auf 65,83 USD) und Copart (-7,06 Prozent auf 36,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

