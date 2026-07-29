Börse New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich deutlich im Plus

NASDAQ 100 im Blick

30.07.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ 100 gewann am Wochentag an Fahrt.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 3,36 Prozent fester bei 28.106,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 2,07 Prozent auf 27.755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27.192,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 28.168,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27.686,37 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 30.276,35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Wert von 27.452,12 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Wert von 23.345,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,51 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 27,13 Prozent auf 188,43 USD), Sandisk (+ 25,99 Prozent auf 1.279,96 USD), CoreWeave (+ 21,51 Prozent auf 73,90 USD), Astera Labs (+ 20,00 Prozent auf 299,69 USD) und Micron Technology (+ 18,36 Prozent auf 874,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-28,31 Prozent auf 205,48 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-7,95 Prozent auf 539,03 USD), Thomson Reuters (-7,06 Prozent auf 98,83 USD), Adobe (-5,90 Prozent auf 247,90 USD) und Workday (-5,89 Prozent auf 158,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.038.494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,362 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net