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NASDAQ 100-Kursentwicklung

Börse New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

22.05.26 20:02 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
NASDAQ 100
29.481,6 PKT 124,4 PKT 0,42%
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Um 20:00 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent auf 29.601,58 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 29.476,29 Punkten, nach 29.357,27 Punkten am Vortag.

Bei 29.663,89 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.423,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 26.937,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25.012,62 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 21.112,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,44 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29.678,89 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 11,99 Prozent auf 239,00 USD), Zoom Communications (+ 11,01 Prozent auf 107,40 USD), ON Semiconductor (+ 6,88 Prozent auf 117,15 USD), Ross Stores (+ 6,74 Prozent auf 231,83 USD) und Cadence Design Systems (+ 5,75 Prozent auf 379,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen PDD (-3,95 Prozent auf 93,93 USD), JDcom (-2,99 Prozent auf 30,53 USD), Charter A (-2,95 Prozent auf 144,51 USD), Costco Wholesale (-2,05 Prozent auf 1.028,87 USD) und NVIDIA (-1,25 Prozent auf 216,76 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.199.788 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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