Index im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagnachmittag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,63 Prozent leichter bei 25.553,76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent tiefer bei 26.184,76 Punkten, nach 26.517,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26.429,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.428,19 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 7,22 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.490,28 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 29.213,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24.054,38 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,38 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 3,01 Prozent auf 178,58 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,01 Prozent auf 25,67 USD), Thomson Reuters (+ 2,98 Prozent auf 103,54 USD), T-Mobile US (+ 2,93 Prozent auf 167,30 USD) und Walmart (+ 2,82 Prozent auf 129,60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-89,40 Prozent auf 80,05 USD), Nebius (-13,38 Prozent auf 83,95 USD), Western Digital (-12,97 Prozent auf 258,28 USD), Seagate Technology (-12,76 Prozent auf 454,86 USD) und Astera Labs (-12,43 Prozent auf 185,31 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56.537.991 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,661 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net