Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

NASDAQ 100-Kursentwicklung

31.08.26 22:32 Uhr

Zum Handelsende agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 29.456,97 Punkten aus dem Montagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,099 Prozent leichter bei 29.404,29 Punkten in den Handel, nach 29.433,43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.304,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.483,90 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 28.274,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30.333,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 23.415,42 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16,86 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 5,77 Prozent auf 231,00 USD), Tesla (+ 5,51 Prozent auf 367,95 USD), Sandisk (+ 5,50 Prozent auf 1.566,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,42 Prozent auf 132,94 USD) und QUALCOMM (+ 3,83 Prozent auf 170,48 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD), Axon Enterprise (-5,69 Prozent auf 566,56 USD), Shopify A (-3,62 Prozent auf 147,37 USD), Workday (-3,55 Prozent auf 197,45 USD) und Airbnb (-3,28 Prozent auf 183,22 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.337.863 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,525 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,24 Prozent.

Redaktion finanzen.net