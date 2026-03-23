DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,9%Nas21.762 -0,8%Bitcoin60.447 -0,9%Euro1,1608 -0,1%Öl99,32 -0,7%Gold4.474 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk
NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

24.03.26 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot | finanzen.net

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
268,95 EUR -6,45 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
321,65 EUR 6,30 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
59,64 EUR -4,77 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
404,30 EUR -35,50 EUR -8,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
254,40 EUR 1,90 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
165,44 EUR 0,24 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
390,25 EUR -15,35 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.362,80 EUR 65,00 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
18,61 EUR 0,33 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,54 EUR 1,34 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
53,90 EUR 2,79 EUR 5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
118,65 EUR -0,20 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
111,78 EUR -5,72 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
123,78 EUR -4,38 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.002,5 PKT -186,1 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent tiefer bei 24.002,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,605 Prozent leichter bei 24.042,23 Punkten in den Handel, nach 24.188,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23.927,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.170,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 24.977,04 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.12.2025, den Stand von 25.656,15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 20.180,44 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 23.759,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 62,34 USD), KLA-Tencor (+ 3,62 Prozent auf 1.566,19 USD), Applied Materials (+ 3,37 Prozent auf 373,99 USD), Analog Devices (+ 3,09 Prozent auf 321,83 USD) und Diamondback Energy (+ 2,75 Prozent auf 197,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,99 Prozent auf 456,60 USD), Atlassian (-8,39 Prozent auf 68,17 USD), Zscaler (-8,16 Prozent auf 139,41 USD), Workday (-5,67 Prozent auf 129,29 USD) und Intuit (-5,38 Prozent auf 432,45 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 34.509.354 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Mit 7,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen