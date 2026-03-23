Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Kursentwicklung im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent tiefer bei 24.002,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,605 Prozent leichter bei 24.042,23 Punkten in den Handel, nach 24.188,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23.927,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.170,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 24.977,04 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.12.2025, den Stand von 25.656,15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 20.180,44 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 23.759,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 62,34 USD), KLA-Tencor (+ 3,62 Prozent auf 1.566,19 USD), Applied Materials (+ 3,37 Prozent auf 373,99 USD), Analog Devices (+ 3,09 Prozent auf 321,83 USD) und Diamondback Energy (+ 2,75 Prozent auf 197,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,99 Prozent auf 456,60 USD), Atlassian (-8,39 Prozent auf 68,17 USD), Zscaler (-8,16 Prozent auf 139,41 USD), Workday (-5,67 Prozent auf 129,29 USD) und Intuit (-5,38 Prozent auf 432,45 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 34.509.354 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Mit 7,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net