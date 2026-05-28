Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

NASDAQ 100-Kursverlauf

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 30.333,18 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,364 Prozent höher bei 30.333,86 Punkten, nach 30.223,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.210,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.470,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27.186,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.960,04 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ 100 21.363,95 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,34 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.470,03 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 15,35 Prozent auf 107,61 USD), Workday (+ 12,45 Prozent auf 146,19 USD), Datadog A (+ 9,82 Prozent auf 247,35 USD), Palo Alto Networks (+ 9,28 Prozent auf 281,69 USD) und Palantir (+ 9,21 Prozent auf 156,54 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-5,14 Prozent auf 114,68 USD), Autodesk (-4,00 Prozent auf 231,31 USD), Costco Wholesale (-3,91 Prozent auf 956,32 USD), NXP Semiconductors (-2,70 Prozent auf 321,35 USD) und Walmart (-2,65 Prozent auf 115,75 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 117.413.195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net