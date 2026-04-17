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Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

20.04.26 20:02 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

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Indizes
NASDAQ 100
26.566,4 PKT -106,0 PKT -0,40%
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Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 26.552,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,038 Prozent schwächer bei 26.662,32 Punkten in den Handel, nach 26.672,43 Punkten am Vortag.

Bei 26.412,52 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 26.670,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.898,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.987,57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18.258,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.719,56 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 5,74 Prozent auf 70,78 USD), Marvell Technology (+ 5,59 Prozent auf 147,50 USD), Enphase Energy (+ 4,25 Prozent auf 33,86 USD), Charter A (+ 4,21 Prozent auf 246,58 USD) und Arm (+ 3,85 Prozent auf 173,15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-4,64 Prozent auf 65,32 USD), Netflix (-2,85 Prozent auf 94,54 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,33 Prozent auf 672,50 USD), Broadcom (-2,29 Prozent auf 397,24 USD) und Tesla (-1,96 Prozent auf 392,77 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.967.762 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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