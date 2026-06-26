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NASDAQ-Handel im Fokus

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

30.06.26 20:02 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gewinnt aktuell an Wert.

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Indizes
NASDAQ 100
30.306,3 PKT 531,6 PKT 1,79%
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,60 Prozent höher bei 30.250,63 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 29.792,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29.774,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.286,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.767,76 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 30.333,18 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22.953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 22.679,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,01 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA (+ 8,90 Prozent auf 303,18 USD), Sandisk (+ 8,66 Prozent auf 2.228,00 USD), Axon Enterprise (+ 8,58 Prozent auf 554,42 USD), Nebius (+ 8,33 Prozent auf 282,90 USD) und Intel (+ 7,80 Prozent auf 142,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,29 Prozent auf 85,00 USD), PayPal (-3,73 Prozent auf 37,26 EUR), T-Mobile US (-3,18 Prozent auf 168,44 USD), Mondelez (-2,69 Prozent auf 58,53 USD) und Constellation Energy (-2,64 Prozent auf 252,48 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12.479.345 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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