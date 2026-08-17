Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Verluste

Index-Performance im Blick

17.08.26 22:32 Uhr

Am Montag legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 29.995,38 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 30.150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30.046,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.195,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.971,92 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 29.125,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.712,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,00 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1.786,85 USD), Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD), Applied Materials (+ 5,55) Prozent auf 535,31 USD), Marvell Technology (+ 5,54 Prozent auf 234,33 USD) und Western Digital (+ 5,35 Prozent auf 536,01 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Thomson Reuters (-4,39 Prozent auf 99,06 USD), Ross Stores (-4,11 Prozent auf 235,28 USD), Autodesk (-3,98 Prozent auf 241,64 USD), Adobe (-3,78 Prozent auf 254,04 USD) und Workday (-3,77 Prozent auf 191,18 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.560.798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,701 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net