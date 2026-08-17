DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.372 -0,5%Euro 1,1573 -0,0%Öl 91,5 +0,7%Gold 4.393 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Verluste

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Verluste

Am Montag legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
220.00 EUR -6.55 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
463.00 EUR 29.90 EUR 6.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
216.95 EUR -4.50 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22.02 EUR -0.51 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
184.02 EUR -9.98 EUR -5.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.38 EUR -0.54 EUR -2.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
203.05 EUR 11.93 EUR 6.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
207.00 EUR -4.30 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,520.00 EUR 100.00 EUR 7.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
126.22 EUR 5.50 EUR 4.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
377.30 EUR 29.70 EUR 8.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
89.30 EUR -2.35 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
459.40 EUR 27.00 EUR 6.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
165.68 EUR -4.64 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,995.38 USD -50.76 USD -0.17 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 29.995,38 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 30.150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30.046,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.195,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.971,92 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 29.125,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.712,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,00 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1.786,85 USD), Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD), Applied Materials (+ 5,55) Prozent auf 535,31 USD), Marvell Technology (+ 5,54 Prozent auf 234,33 USD) und Western Digital (+ 5,35 Prozent auf 536,01 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Thomson Reuters (-4,39 Prozent auf 99,06 USD), Ross Stores (-4,11 Prozent auf 235,28 USD), Autodesk (-3,98 Prozent auf 241,64 USD), Adobe (-3,78 Prozent auf 254,04 USD) und Workday (-3,77 Prozent auf 191,18 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.560.798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,701 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.