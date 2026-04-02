Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

NASDAQ 100-Performance im Blick

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent auf 24.192,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 24.143,02 Punkten in den Handel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 24.265,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.039,03 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 24.643,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Wert von 25.639,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Wert von 17.397,70 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6,81 Prozent auf 412,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,56 Prozent auf 127,69 USD), Starbucks (+ 4,88 Prozent auf 94,78 USD), eBay (+ 3,79 Prozent auf 97,71 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3,42 Prozent auf 23,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-95,80 Prozent auf 176,19 USD), Enphase Energy (-3,67 Prozent auf 33,64 USD), Datadog A (-3,21 Prozent auf 116,50 USD), Biogen (-2,82 Prozent auf 172,34 USD) und Tesla (-2,15 Prozent auf 352,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 24.653.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net