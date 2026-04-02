DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.996 +0,5%Bitcoin60.211 +0,5%Euro1,1546 +0,2%Öl109,6 +0,3%Gold4.651 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Wall Street nach Osterwochenende letztlich fester - Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt verunsichert Wall Street nach Osterwochenende letztlich fester - Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt verunsichert
Aktien von Ceconomy und JD.com: Konkurrenz wittert neue Marktchancen Aktien von Ceconomy und JD.com: Konkurrenz wittert neue Marktchancen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Performance im Blick

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

06.04.26 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne | finanzen.net

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
325,75 EUR -14,20 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
156,75 EUR -0,75 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.550,00 EUR -120,00 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
236,75 EUR -6,05 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
100,60 EUR -1,94 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
79,47 EUR 0,34 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
32,38 EUR -0,63 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,67 EUR 0,40 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,50 EUR 1,42 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
78,29 EUR 0,21 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
103,40 EUR -1,75 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
312,30 EUR -16,70 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.192,2 PKT 146,6 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Letztendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent auf 24.192,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 24.143,02 Punkten in den Handel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 24.265,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.039,03 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 24.643,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Wert von 25.639,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Wert von 17.397,70 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6,81 Prozent auf 412,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,56 Prozent auf 127,69 USD), Starbucks (+ 4,88 Prozent auf 94,78 USD), eBay (+ 3,79 Prozent auf 97,71 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3,42 Prozent auf 23,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-95,80 Prozent auf 176,19 USD), Enphase Energy (-3,67 Prozent auf 33,64 USD), Datadog A (-3,21 Prozent auf 116,50 USD), Biogen (-2,82 Prozent auf 172,34 USD) und Tesla (-2,15 Prozent auf 352,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 24.653.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen