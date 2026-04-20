Börse New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag

Index-Performance im Fokus

In New York stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 26.588,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 26.658,85 Punkte an der Kurstafel, nach 26.590,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.730,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.512,06 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 23.898,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.326,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 17.808,30 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.730,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Zscaler (+ 4,98 Prozent auf 141,51 USD), CrowdStrike (+ 4,48 Prozent auf 452,55 USD), Enphase Energy (+ 3,87 Prozent auf 35,19 USD), Palo Alto Networks (+ 3,42 Prozent auf 175,36 USD) und Fortinet (+ 2,89 Prozent auf 84,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen PDD (-3,95 Prozent auf 100,08 USD), Honeywell (-3,55 Prozent auf 221,59 USD), Constellation Energy (-2,91 Prozent auf 279,18 USD), Monster Beverage (-2,68 Prozent auf 75,16 USD) und Gilead Sciences (-2,34 Prozent auf 132,69 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.946.435 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Mit 7,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net