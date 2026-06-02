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NASDAQ 100-Entwicklung

Börse New York: NASDAQ 100 verliert mittags

04.06.26 18:00 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 verliert mittags | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gibt sich am Mittag schwächer.

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NASDAQ 100
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Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,73 Prozent schwächer bei 30.346,89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent tiefer bei 30.174,59 Punkten, nach 30.571,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.410,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.092,24 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.651,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.093,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der NASDAQ 100 21.721,92 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,39 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 3,42 Prozent auf 443,01 USD), Booking (+ 3,42 Prozent auf 170,42 USD), Copart (+ 3,08 Prozent auf 31,29 USD), Autodesk (+ 3,00 Prozent auf 236,49 USD) und Cintas (+ 2,98 Prozent auf 179,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-13,70 Prozent auf 413,56 USD), CrowdStrike (-6,91 Prozent auf 695,95 USD), Arm (-6,62 Prozent auf 384,55 USD), Micron Technology (-6,27 Prozent auf 1.011,88 USD) und QUALCOMM (-3,86 Prozent auf 240,37 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.479.641 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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