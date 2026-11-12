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NASDAQ 100-Entwicklung

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der Handel in New York verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
271.15 EUR 6.50 EUR 2.46 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
530.00 EUR 33.25 EUR 6.69 %
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Apple Inc.
321.70 EUR 1.50 EUR 0.47 %
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Broadcom
330.35 EUR 17.75 EUR 5.68 %
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CoreWeave
51.20 EUR -3.70 EUR -6.74 %
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CrowdStrike
204.85 EUR -6.50 EUR -3.08 %
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DexCom Inc.
73.80 EUR 1.40 EUR 1.93 %
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Keurig Dr Pepper Inc
34.37 EUR 0.48 EUR 1.43 %
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Kraft Heinz Company
22.08 EUR 0.43 EUR 2.01 %
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Micron Technology Inc.
719.00 EUR -11.90 EUR -1.63 %
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Nebius
116.62 EUR -24.84 EUR -17.56 %
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NVIDIA Corp.
148.54 EUR -7.98 EUR -5.10 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
104.38 EUR -4.74 EUR -4.34 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,282.57 USD -91.68 USD -0.32 %
News | Analysen

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent auf 28.328,79 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,48 Prozent auf 27.953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28.374,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 27.940,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28.548,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,91 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30.664,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.742,60 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 25.517,33 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,39 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 5,47 Prozent auf 364,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,89 Prozent auf 579,96 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,76 Prozent auf 301,54 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,60 Prozent auf 298,20 USD) und DexCom (+ 1,97 Prozent auf 81,93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Nebius (-17,34 Prozent auf 127,87 USD), CoreWeave (-7,16 Prozent auf 56,42 USD), Keurig Dr Pepper (-6,27 Prozent auf 35,85 USD), NVIDIA (-5,01 Prozent auf 165,03 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,68 Prozent auf 116,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 137.512.157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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15:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:21 NVIDIA Kaufen DZ BANK
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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