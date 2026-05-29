Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagmittag fester

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 17:56 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,41 Prozent auf 30.458,32 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent tiefer bei 30.295,25 Punkten in den Handel, nach 30.333,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30.498,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.241,20 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27.710,36 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.960,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.340,99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20,84 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.498,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 19,19 Prozent auf 421,09 USD), Zscaler (+ 10,81 Prozent auf 154,83 USD), Datadog A (+ 10,55 Prozent auf 273,45 USD), Intuit (+ 8,74 Prozent auf 360,49 USD) und Workday (+ 7,83 Prozent auf 157,64 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil QUALCOMM (-6,72 Prozent auf 234,16 USD), Enphase Energy (-6,29 Prozent auf 64,06 USD), Constellation Energy (-5,62 Prozent auf 271,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,86 Prozent auf 151,36 USD) und Xcel Energy (-3,16 Prozent auf 76,99 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.418.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,380 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2026 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net