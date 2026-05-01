DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 -1,1%Nas25.839 +2,0%Bitcoin69.262 +0,3%Euro1,1747 +0,5%Öl102,2 -7,4%Gold4.690 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark aber unter 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- HENSOLDT: starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Öltitel, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
IonQ-Aktie nur wenig verändert: Umsatz springt kräftig in die Höhe - Prognose wird angehoben IonQ-Aktie nur wenig verändert: Umsatz springt kräftig in die Höhe - Prognose wird angehoben
Beyond Meat-Aktie bricht ein: Umsatz im Rahmen der Erwartungen - weiter rote Zahlen Beyond Meat-Aktie bricht ein: Umsatz im Rahmen der Erwartungen - weiter rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Blick

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

06.05.26 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
359,25 EUR 55,25 EUR 18,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
202,00 EUR 23,80 EUR 13,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.310,00 EUR 85,00 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
75,40 EUR -2,10 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
167,78 EUR -11,46 EUR -6,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
29,98 EUR 0,25 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,70 EUR 0,51 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
253,00 EUR 15,40 EUR 6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,52 EUR 8,56 EUR 5,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
156,68 EUR -1,04 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
153,00 EUR 4,00 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
111,04 EUR 1,58 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
89,88 EUR -0,59 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.599,2 PKT 584,1 PKT 2,08%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,08 Prozent fester bei 28.599,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,782 Prozent höher bei 28.234,02 Punkten, nach 28.015,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.608,68 Punkte, das Tagestief hingegen 28.208,23 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 06.04.2026, mit 24.192,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25.075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19.791,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,46 Prozent. Bei 28.608,68 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 18,61 Prozent auf 421,39 USD), Arm (+ 13,63 Prozent auf 237,30 USD), Lam Research (+ 7,75 Prozent auf 297,17 USD), ASML (+ 7,06 Prozent auf 1.544,74 USD) und NVIDIA (+ 5,77 Prozent auf 207,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Diamondback Energy (-5,38 Prozent auf 195,08 USD), Verisk Analytics A (-5,27 Prozent auf 170,94 USD), Workday (-4,85 Prozent auf 122,63 USD), Atlassian (-3,84 Prozent auf 88,80 USD) und Zoom Communications (-3,64 Prozent auf 105,13 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 50.996.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,111 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
19:01AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
14:41AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
14:41AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
14:41AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
13:56AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19:01AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
14:41AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
14:41AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
14:41AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
13:31AMD (Advanced Micro Devices) BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13:56AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen