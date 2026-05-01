Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,08 Prozent fester bei 28.599,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,782 Prozent höher bei 28.234,02 Punkten, nach 28.015,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.608,68 Punkte, das Tagestief hingegen 28.208,23 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 06.04.2026, mit 24.192,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25.075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19.791,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,46 Prozent. Bei 28.608,68 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 18,61 Prozent auf 421,39 USD), Arm (+ 13,63 Prozent auf 237,30 USD), Lam Research (+ 7,75 Prozent auf 297,17 USD), ASML (+ 7,06 Prozent auf 1.544,74 USD) und NVIDIA (+ 5,77 Prozent auf 207,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Diamondback Energy (-5,38 Prozent auf 195,08 USD), Verisk Analytics A (-5,27 Prozent auf 170,94 USD), Workday (-4,85 Prozent auf 122,63 USD), Atlassian (-3,84 Prozent auf 88,80 USD) und Zoom Communications (-3,64 Prozent auf 105,13 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 50.996.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,111 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net