Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

03.08.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,22 Prozent auf 25.936,94 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,311 Prozent fester bei 25.452,66 Punkten, nach 25.373,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25.938,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.420,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25.832,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 25.114,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.650,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,63 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 16,18 Prozent auf 70,21 USD), inTest (+ 12,10 Prozent auf 13,80 USD), Century Casinos (+ 10,74 Prozent auf 1,34 USD), Anika Therapeutics (+ 8,14 Prozent auf 20,85 USD) und Oracle (+ 7,83 Prozent auf 140,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Compugen (-5,32 Prozent auf 2,23 USD), Monolithic Power Systems (-5,24 Prozent auf 1.351,24 USD), eBay (-5,17 Prozent auf 108,11 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD) und Hub Group (-3,16 Prozent auf 45,06 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.735.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,215 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net