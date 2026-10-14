Börse New York: NASDAQ Composite fällt

Index-Performance im Blick

14.10.26 17:59 Uhr

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr 1,38 Prozent auf 26.829,40 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,635 Prozent leichter bei 27.031,64 Punkten, nach 27.204,38 Punkten am Vortag.

Bei 27.134,29 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26.829,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,91 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.186,41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.107,01 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 22.521,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,47 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,02 Prozent auf 2,72 USD), Dorel Industries (+ 4,95 Prozent auf 1,06 USD), AngioDynamics (+ 3,99 Prozent auf 11,34 USD) und Elbit Systems (+ 3,80 Prozent auf 693,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-10,58 Prozent auf 1,31 USD), inTest (-10,01 Prozent auf 13,04 USD), American Superconductor (-8,74 Prozent auf 26,20 USD), PDF Solutions (-8,19 Prozent auf 43,72 USD) und 3D Systems (-7,99 Prozent auf 2,94 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7.806.287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,866 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net