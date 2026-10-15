Börse New York: NASDAQ Composite fällt

Index-Performance im Blick

15.10.26 17:59 Uhr

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr 0,36 Prozent auf 26.596,93 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,17 Prozent leichter bei 26.380,77 Punkten, nach 26.692,87 Punkten am Vortag.

Bei 26.669,27 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26.308,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,76 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.981,57 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.269,23 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 22.670,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,47 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 14,06 Prozent auf 1,46 USD), Pool (+ 7,98 Prozent auf 170,74 USD), Monro Muffler Brake (+ 6,84 Prozent auf 14,38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,71 Prozent auf 9,07 USD) und Lifetime Brands (+ 6,66 Prozent auf 9,13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AXT (-7,68 Prozent auf 56,86 USD), FormFactor (-7,36 Prozent auf 110,90 USD), SMC (-6,92 Prozent auf 416,75 USD), Lattice Semiconductor (-6,86 Prozent auf 107,11 USD) und TTM Technologies (-5,82 Prozent auf 97,30 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14.043.875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,916 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,35 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net