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NASDAQ Composite im Blick

Börse New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
208.45 EUR 4.50 EUR 2.21 %
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Alliance Resource Partners LP
24.73 USD 0.13 USD 0.53 %
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AngioDynamics Inc.
12.80 EUR 0.20 EUR 1.59 %
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BlackBerry Ltd
7.77 EUR -0.18 EUR -2.33 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.45 EUR 0.45 EUR 5.62 %
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inTest Corp.
12.30 EUR -0.10 EUR -0.81 %
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Manhattan Associates Inc.
177.15 EUR -0.25 EUR -0.14 %
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Methanex Corp.
53.48 EUR -0.16 EUR -0.30 %
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NVIDIA Corp.
210.50 EUR -1.20 EUR -0.57 %
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Paychex Inc.
90.69 EUR 0.44 EUR 0.49 %
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Repligen Corp.
147.45 EUR -4.65 EUR -3.06 %
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Resources Connection Inc.
3.28 EUR 0.04 EUR 1.23 %
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SIGA Technologies Inc.
3.16 USD -0.10 USD -2.91 %
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SMC Corp.
401.40 EUR -10.00 EUR -2.43 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,357.65 USD -181.04 USD -0.66 %
News | Analysen

Um 15:56 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 27.363,38 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent tiefer bei 27.416,03 Punkten, nach 27.538,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 27.352,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.436,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,505 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 26.421,41 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 25.870,65 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 23.043,38 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,76 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Methanex (+ 2,25 Prozent auf 61,77 USD), Adobe (+ 1,68 Prozent auf 236,67 USD), Manhattan Associates (+ 1,65) Prozent auf 205,44 USD), Alliance Resource Partners LP (+ 1,63 Prozent auf 25,00 USD) und BlackBerry (+ 1,48 Prozent auf 8,90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AngioDynamics (-14,52 Prozent auf 12,13 USD), Resources Connection (-14,17 Prozent auf 3,21 USD), SMC (-7,37 Prozent auf 431,92 USD), Repligen (-5,72 Prozent auf 157,65 USD) und inTest (-5,71 Prozent auf 13,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2.631.268 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 18,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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