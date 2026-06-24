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Börse New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

25.06.26 18:00 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Anleger in New York treten am Donnerstagmittag den Rückzug an.

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NASDAQ Composite Index
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Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,35 Prozent auf 25.388,24 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,974 Prozent auf 25.724,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25.476,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.724,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.123,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,13 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 26.343,97 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 21.929,83 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 19.973,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 20,93 Prozent auf 15,83 USD), BlackBerry (+ 20,30 Prozent auf 10,37 USD), SMC (+ 9,23 Prozent auf 448,68 USD), Ultra Clean (+ 8,58 Prozent auf 117,73 USD) und Cerus (+ 8,33 Prozent auf 2,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Innodata (-10,01 Prozent auf 73,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,22 Prozent auf 87,33 USD), Apple (-4,87 Prozent auf 278,82 USD), Lifecore Biomedical (-4,66 Prozent auf 5,53 USD) und Akamai (-4,59 Prozent auf 114,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12.810.268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,263 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,97 erwartet. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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